На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки



Красная рыба при рекордных уловах в Камчатском крае теперь не будет пропадать! В селе Ивашка Карагинского района построили и ввели в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод «Максимовский». На данный момент создано 286 новых рабочих мест с перспективой увеличения штата до 377 сотрудников. Инвестиции в создание завода превысили 800 млн рублей.

Высокотехнологичное предприятие рассчитано на выпуск 175 тонн готовой продукции: 135 тонн готовой мороженой рыбы лососевых пород и 40 тонн красной икры. Новый завод по переработке лососевых и донно-пищевых рыб состоит из четырёх зданий под одной крышей. В настоящее время все объекты построены, смонтировано оборудование, начался выпуск продукции. Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ

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