Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса



Политический кризис в Белоруссии в очередной раз заставил задуматься о том, насколько экономика страны зависит от России. Очевидным остается факт: чем бы не завершились события в стране, и как бы эксперты не оценивали уровень взаимоотношений Путина и Лукашенко, Россия продолжает оставаться ключевым донором и едва ли не единственным потребителем продукции, производимой «братским народом».

Как выяснили эксперты International trade centre (ITC), в прошлом году Россия импортировала из Беларуси товаров на общую сумму около 12,8 млрд долл., что оказалось больше половины всего белорусского экспорта (22,5 млрд долл.).

Больше всего у «соседей» было закуплено продуктов питания: на 2 млрд долл. На втором месте –промышленные товары. Как сообщали ранее во Всемирной торговой организации (ВТО), в нашу страну экспортируется 82% всей товарной группы. Как правило, это знаменитые «БелАЗы» и «МАЗы». Да, Белоруссия поставляет свои машины в Африку и Латинскую Америку, однако их уровень не сравним с российским. Если производство из-за политического кризиса будет остановлено, догадаться о масштабе последствий несложно.

Плюс ко всему, страны имеют весьма тесное взаимодействие по инвестиционным вложениям. Так, на территории Беларуси зарегистрировано порядка двух тысяч компаний с российским капиталом и порядка 1,3 тыс. совместных фирм. В России также есть совместные предприятия: таких насчитывается около пятидесяти. Как рассказала Елена Кузьмина, заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН, кооперация связывает порядка восьми тысяч компаний двух стран, к деятельности которых причастно примерно половина белорусских промышленных организаций.

Любопытную статистику приводит доцент РАНХиГС Галина Кузнецова. По ее словам, примерно 10% белорусского ВВП обеспечивается российскими субсидиями. Так, за прошлый год ее уровень оценивался в 9%. При том, что были года, когда этот показатель достигал и 30%. Очевидно, что в отсутствии этой поддержки Белоруссии будет очень и очень сложно.

Если говорить о так называемой поддержке со стороны Запада, о которой сомнительно активно стало все чаще заявляться, то вряд ли у Минска в этом плане получится резко нарастить торговые связи. В качестве примера эксперты вспоминают примеры Украины и прибалтийских стран, которые не имеют острого желания закупать продукцию в странах бывшего СССР. Со своей стороны Россия не только весьма охотно закупает белорусские товары, но и готова поставлять то, что не очень хотят покупать европейцы.

«Если произойдет разрыв экономических связей, что маловероятно, то для Беларуси это будет очень тяжело, так как Россия – ее основной торговый партнер», - цитирует «Российская газета» аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева.