Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран



В 2020 году животноводческая продукция Краснодарского края была представлена на сельскохозяйственных рынках 130 стран. Об этом сообщил губернатор региона во время подведения итогов прошедшего года. Тем не менее власти планируют расширять рынки сбыта продукции, для чего собираются увеличивать производство мясо и молока в регионе.

Во время совещания с членами правительства Краснодарского края, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подвел итоги и рассказал о достижениях области в прошлом году. По его словам, важным показателем в сфере развития животноводства региона стало превышение плана по экспорту продукции отрасли. В 2020 году аграрии превысили плановые показатели экспорта на 77%, а в текущем году власти планируют достичь экспорта сельскохозяйственной продукции в районе 2,7 млрд долларов.

Также губернатор отметил, что мясная и молочная продукция области экспортируется в 130 стран. И хотя продукция Кубани широко известна и представлена на зарубежных рынках в большом ассортименте, необходимо стремиться к расширению рынков сбыта. Этому будет способствовать увеличение производства продукции животноводства в регионе. В планах властей добиться увеличения производства молока до 2 млн тонн, а мяса животных и птицы – до 800 тыс. тонн к 2030 году.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе действует гибкая система льгот для предприятий, занятых в сфере экспорта сельхозпродукции в другие страны. Так, компании могут рассчитывать на возмещение транспортных расходов, сумма которого рассматривается в индивидуальном порядке для каждого поставщика.