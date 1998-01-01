Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 02:01 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 ФЕВ, 02:01 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран

Фев 10
Краснодарский край Южный федеральный округ
Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран


В 2020 году животноводческая продукция Краснодарского края была представлена на сельскохозяйственных рынках 130 стран. Об этом сообщил губернатор региона во время подведения итогов прошедшего года. Тем не менее власти планируют расширять рынки сбыта продукции, для чего собираются увеличивать производство мясо и молока в регионе.

Во время совещания с членами правительства Краснодарского края, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подвел итоги и рассказал о достижениях области в прошлом году. По его словам, важным показателем в сфере развития животноводства региона стало превышение плана по экспорту продукции отрасли. В 2020 году аграрии превысили плановые показатели экспорта на 77%, а в текущем году власти планируют достичь экспорта сельскохозяйственной продукции в районе 2,7 млрд долларов.

Также губернатор отметил, что мясная и молочная продукция области экспортируется в 130 стран. И хотя продукция Кубани широко известна и представлена на зарубежных рынках в большом ассортименте, необходимо стремиться к расширению рынков сбыта. Этому будет способствовать увеличение производства продукции животноводства в регионе. В планах властей добиться увеличения производства молока до 2 млн тонн, а мяса животных и птицы – до 800 тыс. тонн к 2030 году.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, в регионе действует гибкая система льгот для предприятий, занятых в сфере экспорта сельхозпродукции в другие страны. Так, компании могут рассчитывать на возмещение транспортных расходов, сумма которого рассматривается в индивидуальном порядке для каждого поставщика.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край:
1 Фев:
18 Янв:
17 Дек:
Южный федеральный округ:
1 Фев:
18 Янв:
28 Дек:
РОССИЯ:
10 Фев:
9 Фев:
9 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Польша отказалась от поставок российской нефти

Польша отказалась от поставок российской нефти
Экономика 1

Приглянувшуюся Путину дачу Брежнева в Крыму купили структуры банка «Россия»

Приглянувшуюся Путину дачу Брежнева в Крыму купили структуры банка «Россия»
Политика

Путин раскритиковал статистику по зарплатам. Он увидел в ней «ухищрения» чиновников

Путин раскритиковал статистику по зарплатам. Он увидел в ней «ухищрения» чиновников
Экономика 2

При Путине протестные настроения впервые достигли пика с 1998 года

При Путине протестные настроения впервые достигли пика с 1998 года
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран

Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран

Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров

Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

10 ФЕВ, 19:44 Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран
Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых
Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых
10 ФЕВ, 15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
09 ФЕВ, 20:53 Лесопильный актив Карелии продолжает модернизацию производства Лесопильный актив Карелии продолжает модернизацию производства
09 ФЕВ, 18:48 Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области
09 ФЕВ, 10:32 Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого
08 ФЕВ, 20:47 Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
Мишустин поручил регионам поддержать бизнес в сфере торговли
Мишустин поручил регионам поддержать бизнес в сфере торговли
08 ФЕВ, 18:40 Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области
07 ФЕВ, 18:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
05 ФЕВ, 20:08 Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области
05 ФЕВ, 18:53 Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter