Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества



Эксперт Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, руководитель Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "СКОЛКОВО" Илья Ломакин-Румянцев комментирует ситуацию с введением обязательной маркировки товаров в Российской Федерации.

Концептуально решение о широком внедрении маркировки в России принято, поэтому экспертному сообществу целесообразно не просто включиться в работу, но стать драйверами, чтобы внедряемая система могла быть удобна как государству, так и бизнесу. Для этого она должна учитывать особенности бизнес-процессов, сроки адаптации всех сторон, предусматривать положительные эффекты и тем самым минимизировать финансовую нагрузку на добросовестных участников рынка. На мой взгляд, на начальном этапе крайне важно проводить работу с представителями отраслевых ассоциаций по их активному включению в работу по подготовке проектов нормативных актов.

Рассмотрим ситуацию, возникшую почти по всем товарным группам – это необходимость корректировки отдельных требований уже в процессе внедрения обязательной маркировки. Предварительная оценка объёмов рынка и потенциальных остатков, расчёт сроков при составлении дорожных карт являются экспертными и базируются на текущих условиях. Так, например, в 2020 году из-за падения реальных доходов жителей страны и ограничений на торговлю скопились значительные объемы остатков товаров. При этом частичная приостановка деятельности и перевод части сотрудников на удаленную работу не позволили организовать полномасштабную работу по внедрению маркировки.

Важно отметить, что регулятор адекватно оценивает ситуацию и слышит предложения бизнеса, в частности по переносу сроков запуска проекта (как в обуви и молочной продукции), по предоставлению дополнительных сроков на маркировку остатков (в табаке, обуви, прорабатывается в легкой промышленности). Это только часть тех важных решений, которые были приняты на основании позиции бизнеса и учтены в нормативных актах. Кроме того, в парфюмерии было принято решение исключить пробники из товаров, подлежащих маркировке, а также был предоставлен дополнительный срок на реализацию немаркированных остатков. В товарной группе фототовары готовятся изменения в Правила маркировки касательно наборов. Одно из недавно принятых постановление № 2464 от 31.12.2020 смягчает правила маркировки по 5 товарным группам. Например, до 1 апреля 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности, парфюмерии, шин и покрышек освобождаются от ответственности за корректность предоставляемых ими сведений в информационную систему мониторинга. То есть у предпринимателей появится возможность адаптироваться к новому порядку и минимизировать ошибки, например, связанные с пересортом. Также дается дополнительный период на переход к использованию электронного документооборота. Участники оборота товаров получили возможность до 1 января 2022 года предоставлять данные в систему напрямую.

Надо также понимать, что система цифровой маркировки не имеет аналогов и, по сути, внедряется с нуля. При этом на нее возлагается масса задач, которые должны быть решены в связи с ее введением. В том числе и наши задачи. Она должна быть не только эффективной и удобной, но и полезной. Сложившаяся мировая ситуация в очередной раз показала необходимость иметь актуальную и достоверную информацию об объемах товаров на рынке. Это позволило бы более точно и своевременно принимать важные для страны решения. В этом плане цифровая маркировка, конечно, может стать инструментом, который помимо прочего позволит иметь полную картину по отраслям.

Хочу обратить внимание, что по прогнозам кризисный период спровоцирует скачок развития незаконного оборота. С учетом существенного падения спроса, снижения покупательской способности и борьбы за потребителя предприятия не могут конкурировать с недобросовестными предпринимателями, которые не платят налоги и игнорируют запреты, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Существуют серьёзные риски поступления на рынок большого количества нелегального товара, в том числе контрабанды и контрафакта, что даёт чёткое понимание о неизбежности масштабирования системы, и актуализации основной задачи системы маркировки – это повышение эффективности контроля за оборотом товаров. В текущих условиях на основе данных системы важно выстраивать систему управления нарушениями и систему управления рисками и на их основе обеспечивать качественный контроль.

На первых этапах контролю должны подвергаться участники оборота, которые еще не подключились к системе, или реализуют немаркированные товары, и здесь важно развивать потребительский контроль. Следующим этапом должен стать анализ нестандартного поведения участников системы, как, например, в обувной отрасли это компании, получившие запредельные объемы бесплатных упрощенных кодов, в разы больше объемов крупных добросовестных участников рынка.

Также важный вопрос, который касается всех товарных групп, это соразмерная и эффективная ответственность. С одной стороны, не допустить наложение больших штрафов на добросовестных участников при каких-то технических накладках и ошибках при направлении информации в систему маркировки, не связанных с реализацией немаркированных товаров, при этом применять существенные санкции к злостным нарушителям, в том числе изъятие и последующее уничтожение немаркированных товаров. При этом, необходимо обеспечить распределение ответственности за выявленные факты нарушения Правил маркировки товаров при вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев ответственность несут только розничные торговые предприятия, так как являются итоговым звеном товаропроводящей цепи. Как правило, контрольные органы не устанавливают лицо, которым были допущены нарушения.

Однако, с учетом того, что в ГИС МТ возможно установить на каком этапе оборота и кем было допущено нарушение Правил маркировки, необходимо установить обязанность контрольных органов применять ответственность именно к тем участникам оборота, кем были допущены нарушения. Все эти вопросы возможно решить только при активном участии добросовестного бизнеса. Необходимо настраивать представителей различных отраслей принимать активное участие в выработке эффективных решений на плавное внедрение маркировки.