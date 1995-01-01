МАКС открывает новые имена и страницы в истории авиации России



Международный авиационно-космический салон почти три десятилетия возрождает традиции российских авиационных выставок. Он стал площадкой для взаимодействия разработчиков, производителей и покупателей авиационной техники, и одновременно – местом, где любители авиации могут «вблизи» познакомиться с авиационными новинками. Каждый МАКС – это мировая премьера новых самолетов и вертолетов, которые стали хитами на рынке вооружений и гражданской авиатехники.

Впервые в новой истории России авиасалон прошел в 1990 году перед инженерным корпусом Центрального аэрогидродинамического института в подмосковном в городе Жуковском.

11-16 августа 1992 года на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М. М. Громова состоялась Международная авиационно-космическая выставка «МосАэроШоу' 92», которую посетило около 300 тыс. человек. В выставке приняли участие более двухсот предприятий из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе ведущие компании США.

В августе 1992-го в Жуковском прошли первые деловые встречи и переговоры российских предприятий с участниками мирового авиарынка, было представлено 114 летательных аппаратов. Организаторы выставки – созданное весной 1992-го ТОО «Авиасалон» продолжили лучшие советские традиции авиационных премьер. Ведущие ОКБ России показали новые разработки — самолёты-амфибии Бе-200 и А-40 «Альбатрос», вертолёты Ми-38 и Ка-226.

На «МосАэроШоу' 92» состоялась мировая премьера российского самолёта Ту-204 с двигателями Rolls-Royce.

Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт ТУ-204, разработанный ОКБ Туполева, стал эксклюзивным товаром на мировом рынке – с 1990 по сегодняшний день по заказам различных стран произведено менее сотни таких самолетов.

Примечательно, что на основе базового варианта Ту-204 в дальнейшем было создано большое семейство Ту-204/214 - около 20 пассажирских, грузовых, специальных и VIP-модификаций. В том числе, Ту-214СР — самолёт-ретранслятор, который был разработан и используется администрацией Президента РФ. А на модификации Ту-214ПУ сегодня летает на короткие расстояния лично Владимир Путин.

В 1993 году выставка в Жуковском получила статус международного авиационно-космического салона и свое имя МАКС.

Первый салон состоялся 31 августа - 5 сентября 1993 года, собрав около 400 тысяч посетителей.

Участникам МАКС-1993 показали 173 летательных аппарата. Одним из самых ярких событий стала российская премьера уникального одноместного боевого вертолета Ка-50. Российская "Черная акула" превосходила все мировые аналоги по маневренности воздушного судна и поражающей способности боевой машины.

В 1993 году МАКС проходил сразу на трех площадках в Москве и Подмосковье. Но затем Президент РФ утвердил территорию ЛИИ имени Громова единым местом проведения международных авиасалонов в России.

Ко времени проведения МАКС-1995 здесь было создано 22 тысячи кв.м. стационарных выставочных площадей. В 1995 году в салоне участвовало уже около 400 российских и зарубежных компаний, с этой площадки стартовали первые совместные авиационные проекты.

На этом салоне состоялась мировая премьера гражданского транспортного вертолета КА-62 – был показан полноразмерный макет машины, разработанной ОАО «Камов» на основе военной модификации Ка-60.

В дальнейшем именно МАКС позволял отследить непростую судьбу опередившего свое время КА-62, разработку которого отложили на 15 лет. Первый полет КА-62 состоялся 25 мая 2017 года. И его повторили на МАКС-2017. На МАКС-2019 продемонстрировали третий летный образец ориентированного на международный рынок вертолета.

В 1997 года вернулась сложившая еще с 1911 года традиция посещения авиационных выставок главой государства – МАКС-1997 открыл президент России Борис Ельцин.

МАКС-1999 был открыт председателем Правительства РФ Владимиром Путиным, который в дальнейшем постоянно участвовал работе авиасалона в статусе Президента России.

Мировой премьерой салона в 1999 году стал разработанный ОКБ им. Сухого экспериментальный боевой самолёт с обратной стреловидностью крыла С-37 «Беркут». Впервые была представлена машина, созданная не из «советского наследия», а благодаря новейшим разработкам в Российской Федерации. Этот истребитель с обратной стреловидностью крыла не вышел в серийное производство. Но он стал прообразом истребителей «пятого поколения», в частности СУ-57, который был «гвоздем программы» МАКС-2019.

Начиная с 2003 года МАКС проводится по международным стандартам крупных промышленных выставок: первые три дня работает как площадка для общения специалистов отрасли и представителей бизнес-сообщества, а оставшиеся два дня открыт для всех желающих. Именно в эти дни проводятся яркие авиашоу с участием лучших российских и зарубежных пилотажных групп и демонстрационными полетами новейших самолетов и вертолетов.

В программу МАКС-2003 вошло 222 показательных и демонстрационных полета, впервые на этом авиасалоне было представлено сразу 60 образцов воздушной техники из дальнего зарубежья.

Именно за счет зрелищности с 2001 года число гостей МАКС составляет от 400 до 600 тысяч, и чаще всего превышает полмиллиона человек.

С «нулевых» постоянно растет и число профессиональных участников, также, как и коммерческая составляющая МАКС. В 1993 году авиасалон собрал 260 компаний-участниц, в том числе 82 зарубежные. А на МАКС-2019 было уже 827 экспонентов, в том числе 184 компаний из 33 стран мира.

В 2005 году участниками салона, который объединяет крупнейших производителей и покупателей авиатехники, были заключены контракты на $4 млрд, в 2011 году объем соглашений превысил $10 млрд, а в 2013 году - $21,2 млрд. В 2015 году, после введения антироссийских санкций, объем контрактов снизился до 355 млрд рублей, но уже к 2017 году вырос почти вдвое – до 601 млрд рублей. Объем соглашений МАКС-2019 оценивается в 559 млрд. рублей.

Одно остается неизменным: каждый МАКС – это мировая премьера лучших образцов авиатехники, созданных российскими разработчиками и простроенных на российских предприятиях.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.