Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта



Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван обеспечить появление в России качественной дорожной инфраструктуры и повысить безопасность дорожного движения. Магаданская область одной из первых завершила все запланированные в рамках проекта работы, отремонтировав 6,3 км дорог и освоив 285 млн рублей.

В рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтники Магаданской области привели в нормативное состояние 6,3 км автомобильных дорог региона. Таким образом область одной из первых отчиталась о выполнение всех необходимых мероприятий, запланированных в рамках нацпроекта в текущем году. В общей сложности на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры было потрачено порядка 285 млн рублей, выделенных области из федерального бюджета страны.

При этом, как сообщили в пресс-службе губернатора Магаданской области Сергея Носова, во время ремонта использовались современные асфальтобетонные смеси, созданные согласно новому российскому ГОСТу. Строители применяли индивидуальный подход к ремонту каждой автомобильной дороги, учитывая не только существующие на данный момент погодные условия, но и температурные требования для разных районов области, а также ожидаемую нагрузку на дорожное полотно.

Новый бетонный завод, появившийся в регионе, позволит ремонтникам производить все виды битумов и асфальтов, необходимые для осуществления дорожных работ. Загрузка завода достигает порядка 1000 кг, производительность составляет около 80 т асфальта в час, что значительно снижает время производство смесей и позволить рабочим увеличить темпы и объемы дорожного строительства. А специальная микропроцессорная система управления завода позволяет максимально снизить участие человека в процессе.