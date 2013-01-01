Магаданская область полностью завершила работы в рамках дорожного нацпроекта
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» призван обеспечить появление в России качественной дорожной инфраструктуры и повысить безопасность дорожного движения. Магаданская область одной из первых завершила все запланированные в рамках проекта работы, отремонтировав 6,3 км дорог и освоив 285 млн рублей.
При этом, как сообщили в пресс-службе губернатора Магаданской области Сергея Носова, во время ремонта использовались современные асфальтобетонные смеси, созданные согласно новому российскому ГОСТу. Строители применяли индивидуальный подход к ремонту каждой автомобильной дороги, учитывая не только существующие на данный момент погодные условия, но и температурные требования для разных районов области, а также ожидаемую нагрузку на дорожное полотно.
Новый бетонный завод, появившийся в регионе, позволит ремонтникам производить все виды битумов и асфальтов, необходимые для осуществления дорожных работ. Загрузка завода достигает порядка 1000 кг, производительность составляет около 80 т асфальта в час, что значительно снижает время производство смесей и позволить рабочим увеличить темпы и объемы дорожного строительства. А специальная микропроцессорная система управления завода позволяет максимально снизить участие человека в процессе.
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