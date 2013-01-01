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Курские сельхозпроизводители увеличили поголовье скота

Мар 2
Курская область Центральный федеральный округ
Курские сельхозпроизводители увеличили поголовье скота


Животноводческие хозяйства Курской области приступили к увеличению поголовья сельскохозяйственных животных. Только за первый месяц текущего года в области выросло количество крупного рогатого скота и свиней, а поголовье овец и коз увеличилось более чем на 17%.

Сельскохозяйственные предприятия Курской области приняли решение об увеличении выпуска продукции. Так, согласно данным Курскстата, опубликованным на официальном сайте Администрации Курской области, только за январь текущего года животноводческими хозяйствами региона получено 48,3 тыс. т мяса и 17,2 тыс. т молока. И если количество произведенного в области мяса немного отстает от показателей прошлого года, то производство молока составило 103,8% к показателю аналогичного периода 2020 года.

Причем абсолютными лидерами по производству мяса скота и птицы стали Конышевский, Пристенский и Горшеченский районы, животноводы которых произвели более половины мясной продукции. Что касается производства молока, то лидером среди областных районов стали Беловский и Большесолдатский, где животноводы смогли добиться получения более 3,1 тыс. т молока.

Также сообщается, что для реализации увеличения производства продукции, сельскохозяйственные предприятия и животноводческие хозяйства области приступили к увеличению поголовья скота. По данным на 1 февраля текущего года количество голов крупного рогатого скота увеличилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, свиней - на 1,7%, а вот поголовье овец и коз выросло на 17,6%.



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