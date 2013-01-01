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Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области

Фев 1
Новосибирская область Сибирский федеральный округ
Крупный завод теплоизоляционных материалов будет построен в Новосибирской области


Международная компания "Сен-Гобен" начинает реализацию крупного инвестиционного проекта в Новосибирской области. Речь идет о строительстве завода теплоизоляционных материалов.

Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и исполнительный вице-президент международной компании "Сен-Гобен" Патрик Дюпен провели встречу, в ходе которой было принято решение о начале реализации в Сибири крупного инвестиционного проета. Речь идет о строительстве завода теплоизоляционных материалов в Новосибирской области.

Новое предприятие, специализирующиееся на производстве каменной ваты, будет расположено в Новосибирске. Согласно данным проекта, мощность завода, после полного ввода в эксплуатацию, составит 50 тыс. тонн каменной ваты в год. Причем во время производства продукции, завод будет использовать самые современные и экологичные технологии, что позволить снизить нагрузку на окружающую среду.

При этом руководство завода планирует создавать новые рабочие места для жителей региона. На предприятии трудоустроят 120 человек, отдавая предпочтение при приеме на работу местным жителям. Предполагается, что общий объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта достигнет более 4 млрд рублей.

Как заявил в ходе совещания Виктор Евтухов, слова которого приводит официальный сайт Минпромторга, в нашей стране увеличиваются темпы строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, что приводит к росту потребности в строительных материалах. Открытие такого крупного производства на территории области обеспечит минеральными теплоизоляционными материалами не только местных потребителей, но и весь российских строительный комплекс.



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