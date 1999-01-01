В период пандемии вырос спрос на покупку товаров роскоши в онлайн-формате



За время пандемии порядка половины россиян, которые ежегодно тратят на роскошь порядка 37 тысяч евро, все чаще стали выбирать формат онлайн-покупок. Вместе с этим, по словам экспертов, от обвала на 35–40% к концу года это не спасет. На падающем люкc-рынке рост будет наблюдаться только в онлайн-продажах.

Эксперты Boston Consulting Group (BCG) и Altagamma выяснили, чтоВместе с этим, как пишет РБК со ссылкой на данные исследования «True-Luxury Global Consumer Insight», о желании и планах совершать покупки именно в таком формате ранее сообщали 44%. 23% участников опроса планировали придерживаться этого и после снятия карантина.

Если говорить в общем, то в общей сложности 48% люксовых потребителей заявили, что собирают покупать больше онлайн, чем делали это ранее.

Исследование также показало, что после того, как будут сняты все ограничения, многие россияне, вероятно, будут близки к тому, чтобы вернуться к покупкам в реальные магазины. Эксперты BCG выяснили, что только 3,7% наши соотечественники будут готовы положиться исключительно на онлайн-покупки. При этом 14,3% потребителей предметов роскоши планируют полностью перейти в офлайн-магазины.

Еще один вывод, сделанный аналитиками, сводится к следующему: если в прошлом году на интернет-продажи персональных предметов роскоши (одежда, аксессуары, обувь) составляли 12% рынка (около 350 млрд евро) то к 2022 году доля таких покупок вырастет до 20%.

Если говорить в целом о ситуации рынка люксовых товаров, то, как прогнозируют специалисты, на фоне пандемии, вероятно, произойдет обвал. Сегодня, даже согласно самому оптимистичному сценарию, произойдет сокращение продаж на 35–45%.

До этого, как выяснили аналитики Boston Consulting Group, в 2020 году рынок потеряет порядка 105 млрд евро и опустится до уровня 2011 года – в тот год его объем находился на уровне 250 млрд евро.

Восстанавливаться отрасль будет постепенно, и возвращение к привычным показателям в большинстве категорий с докризисными показателями может произойти только в 2023 году.

Комментируя ситуацию, представитель рынка люксовых товаров в России и ЦУМа Анна Дубровина также отметила, что из-за пандемии произошел дополнительный рост онлайн- продажам.

«Мы уверены, что тренд на активный рост онлайна будет сохраняться и во втором полугодии: в условиях самоизоляции и новые клиенты, и клиенты из офлайна смогли оценить преимущества интернет-магазина ЦУМа», — пояснила Дубровина. Добавив, что на пике пандемии каждый день в онлайне покупали около 250–300 клиентов.

Об аналогичной ситуации рассказал и управляющий директор Farfetch в РФ, СНГ и стран Балтии Вахтанг Акиртава. По его словам, оборот компании в это время вырос на 48%, достигнув порядка 721 млн долларов. При этом, во всем мире количество клиентов Farfetch выросло более чем на полмиллиона.

«Многие люди, которые привыкли покупать одежду во время зарубежных поездок в рамках системы Tax Free, стали нашими новыми клиентами, и мы видим большое количество вторичных покупок, что говорит о стабильности данного тренда», — заключил Акиртава.