Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе



В 2020 году в России собрали рекордный урожай в плодово-ягодном сегменте сельского хозяйства, а лидером по сбору стала Кабардино-Балкария, аграрии которой добились рекордных урожаев, получив на выходе более трети от общего объема собранных в стране плодов и ягод.

При подведении итогов 2020 года, Кабардино-Балкария заняла первое место в пятерке регионов России по валовому сбору плодов и ягод в товарном секторе. Такой информацией, как пишет пресс-служба Главы КБР, поделился директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

Причем в 2020 году региону удалось добиться рекордного урожая, что позволило сельскохозяйственным предприятиям, частным аграриям и фермерам собрать порядка 445,8 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Этот показатель превышает треть от всего урожая плодов и ягод, полученных страной. При этом общий сбор плодово-ягодной продукции по всей России составил рекордные 1,2 млн тонн.