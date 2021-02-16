Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ФЕВ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 ФЕВ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе

Фев 20
Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе


В 2020 году в России собрали рекордный урожай в плодово-ягодном сегменте сельского хозяйства, а лидером по сбору стала Кабардино-Балкария, аграрии которой добились рекордных урожаев, получив на выходе более трети от общего объема собранных в стране плодов и ягод.

При подведении итогов 2020 года, Кабардино-Балкария заняла первое место в пятерке регионов России по валовому сбору плодов и ягод в товарном секторе. Такой информацией, как пишет пресс-служба Главы КБР, поделился директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.

Причем в 2020 году региону удалось добиться рекордного урожая, что позволило сельскохозяйственным предприятиям, частным аграриям и фермерам собрать порядка 445,8 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Этот показатель превышает треть от всего урожая плодов и ягод, полученных страной. При этом общий сбор плодово-ягодной продукции по всей России составил рекордные 1,2 млн тонн.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Кабардино-Балкарская Республика:
29 Сен:
19 Авг:
25 Май:
Северо-Кавказский федеральный округ:
11 Фев:
25 Янв:
25 Янв:
РОССИЯ:
19 Фев:
18 Фев:
18 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Нефтяной рынок ждет новый «суперцикл». Эксперты оценили доходы России от растущей нефти

Нефтяной рынок ждет новый «суперцикл». Эксперты оценили доходы России от растущей нефти
Экономика 1

Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания

Bloomberg: президент объявит о дополнительных расходах на социальную сферу во время послания
Политика 1

Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку

Новое подорожание продуктов. Рост цен на еду списали на упаковку
Экономика 2

"Расписание" жизненных кризисов: можно ли подготовиться к ним?

Бизнес и психология 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе

Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе

Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель

Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

14:14 Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе Кабардино-Балкария стала лидером по сбору плодов и ягод в товарном секторе
Кремль: Россия вынуждена противостоять агрессивным действиям НАТО
Кремль: Россия вынуждена противостоять агрессивным действиям НАТО
19 ФЕВ, 22:46 Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель Озеро Старое в Крыму разрешат использовать как промышленный накопитель
18 ФЕВ, 21:27 Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи Современный мусоросортировочный комплекс откроется в Сочи
18 ФЕВ, 18:02 Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов Ленинградская область готова принять «зеленую» энергетику немецких инвесторов
18 ФЕВ, 13:19 Калининград достоин звания столицы научного флота России Калининград достоин звания столицы научного флота России
17 ФЕВ, 14:56 Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год Тамбовская область вошла в число лидеров по производству муки за 2020 год
Россия стала единственной страной, где зарегистрировали три вакцины от COVID-19
Россия стала единственной страной, где зарегистрировали три вакцины от COVID-19
17 ФЕВ, 13:05 К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод К новому дорожному сезону в Ярославской области запустят асфальтобетонный завод
17 ФЕВ, 10:21 Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества Маркировка товаров требует включения в эту работу экспертного сообщества
16 ФЕВ, 20:51 Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет Количество рыбоводных предприятий Подмосковья выросло на 92% за 7 лет
16 ФЕВ, 18:30 Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет Первые вагоны Тверского вагоностроительного завода отправились в Египет
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter