Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
Май 13
В Московской области резидент ОЭЗ Дубна, Научно-производственная компания «Грасис» увеличила производство и начала поставки в Москву и регионы РФ медицинских концентраторов кислорода АКС-1 для борьбы с коронавирусом, которые являются полностью российской разработкой. Для максимально быстрого изготовления и испытания изделий предприятие работает в круглосуточном режиме 7 дней в неделю в три смены.
В связи с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции компания нарастила мощности по производству кислородных концентраторов в несколько десятков раз для обеспечения потребностей лечебных учреждений по всей России.
Сейчас мобильные кислородные концентраторы АКС-1 применяются в медицинских учреждениях для подключения к аппаратам ИВЛ и оксигенотерапии при лечении коронавирусной инфекции для поддержания дыхания пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.
Московская область, Центральный федеральный округ
13 Май 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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