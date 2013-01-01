Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России



В Московской области резидент ОЭЗ Дубна, Научно-производственная компания «Грасис» увеличила производство и начала поставки в Москву и регионы РФ медицинских концентраторов кислорода АКС-1 для борьбы с коронавирусом, которые являются полностью российской разработкой. Для максимально быстрого изготовления и испытания изделий предприятие работает в круглосуточном режиме 7 дней в неделю в три смены.

В связи с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции компания нарастила мощности по производству кислородных концентраторов в несколько десятков раз для обеспечения потребностей лечебных учреждений по всей России.

Сейчас мобильные кислородные концентраторы АКС-1 применяются в медицинских учреждениях для подключения к аппаратам ИВЛ и оксигенотерапии при лечении коронавирусной инфекции для поддержания дыхания пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.

Московская область, Центральный федеральный округ