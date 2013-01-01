Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства



С Северного речного вокзала Москвы в первый рейс отправился круизный лайнер «Мустай Карим», построенный на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород). Современное трехъярусное пассажирское судно длиной свыше 140 метров построено в России впервые за 60 лет. В этом году теплоход выполнит рейсы по круизному маршруту «Москва — Санкт-Петербург» и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца.

Судно спроектировано по типу плавучей гостиницы, и позволяет разместить 329 гостей (161 каюта) и 144 члена экипажа. Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — верхняя, шлюпочная и тентовая палубы.

Лайнер оснащён каютой для людей с ограниченными возможностями со специальной санитарной кабиной. А для переезда через пороги судно обеспечено переносными пандусами.

На борту судна располагаются каюты различных категорий, два ресторана, панорамные бары, конференц-зал, винотека, большая солнечная палуба, спортивно-оздоровительный комплекс со SPA-салоном, два пассажирских лифта, интернет и спутниковое телевидение.

Высокотехнологичное оборудование дает возможность лайнеру развивать скорость до 22,5 км/час. Автономность плавания по запасам топлива, моторного масла — 15 суток, по запасам провизии — 5 суток. Дальность плавания — около 6000 км.

Теплоход назван в честь знаменитого башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима.

Москва, Центральный федеральный округ