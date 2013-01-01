Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
С Северного речного вокзала Москвы в первый рейс отправился круизный лайнер «Мустай Карим», построенный на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород). Современное трехъярусное пассажирское судно длиной свыше 140 метров построено в России впервые за 60 лет. В этом году теплоход выполнит рейсы по круизному маршруту «Москва — Санкт-Петербург» и обратно с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также отправится в большой круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением городов Золотого кольца.
Лайнер оснащён каютой для людей с ограниченными возможностями со специальной санитарной кабиной. А для переезда через пороги судно обеспечено переносными пандусами.
На борту судна располагаются каюты различных категорий, два ресторана, панорамные бары, конференц-зал, винотека, большая солнечная палуба, спортивно-оздоровительный комплекс со SPA-салоном, два пассажирских лифта, интернет и спутниковое телевидение.
Высокотехнологичное оборудование дает возможность лайнеру развивать скорость до 22,5 км/час. Автономность плавания по запасам топлива, моторного масла — 15 суток, по запасам провизии — 5 суток. Дальность плавания — около 6000 км.
Теплоход назван в честь знаменитого башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима.
Москва, Центральный федеральный округ
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