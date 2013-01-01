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Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края

Фев 2
Забайкальский край Сибирский федеральный округ
Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края


Аграрное предприятие «Новое Беклемишево», расположенное рядом с сельским поселением «Беклемишевское» в Читинском районе Забайкальского края, вкладывает средства в развитие местности. Силами компании создано 25 рабочих мест и отремонтировано порядка 15 км местных дорог.

Начиная с прошлого года аграрное предприятие «Новое Беклемишево» ведет сельскохозяйственную деятельность в Читинском районе Забайкльского края. Компания получила в аренду около 17 тыс. га сельхозземель, ввела в оборот 1,3 тыс. га залежных земель и собирается поднять еще 2 тыс. га невостребованных сельскохозяйственных угодий.

При этом руководство компании вкладывает денежные средства в развитие района. Так, силами предприятия отремонтировано порядка 15 км дорог местного значения, в сельском поселении «Беклемишевское» создано 25 новых рабочих вакансий для местных жителей, ведется благоустройство прилегающей территории, восстановлен склад горюче-смазочных материалов, который находился в ведомстве коллективного предприятия «Беклемишевское», а также будут отремонтированы мастерские помещения.

Как сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев, в планах предприятия засеять 1 тыс. га рапса, 500 га овса и столько же льна, закупить 3 комбайна, трактор, посевной комплекс, специальное оборудование для очистки зерна, несколько плугов, погрузчиков и грузовых автомобилей, а также приступить к строительству в районе современного высокотехнологичного молочного комплекса.



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