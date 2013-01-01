Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес



Президентом России поставлена задача по увеличению объемов льготного кредитования для малого бизнеса и повышению его доступности

По мнению вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой: «Сегодня уже не столько ставки и комиссии, сколько большой объем бумажных документов и задержка в принятии решения по кредиту являются стоп-факторами для развития предпринимательства. Деньги, как известно, бизнесу нужны «вчера».

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальный предпринимательской инициативы» выделяется отдельный федеральный проект «Цифровая платформа МСП», основой которого является формирование цифрового профиля (паспорта) бизнеса, позволяющего многократно использовать имеющиеся в системе сведения при обращении за различными услугами и сервисами.

Теперь в перспективе на смену разрозненным ведомственным базам данных должна прийти единая цифровая экосистема. На практике это означает не только полный выход из бумажного документооборота при взаимодействии, например, с теми же банками, но и полный отказ от предоставления документов и сведений, которые уже есть в электронной базе. В ближайшем будущем банк самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия будет в режиме реального времени получать все необходимое для принятия решения о выдаче кредита. Это и регистрационные данные о бизнесе, и сведения об уплаченных налогах, страховых взносах, и данные всех форм отчетности, и сведения о качественных характеристиках закладываемого имущества (недвижимости и транспортных средствах), сведения о действующих лицензиях, ограничениях и обременениях, и о многом другом.

Цифровизация даст возможность снизить скорость принятия решений от нескольких недель до нескольких минут после обращения за кредитом, причем единственным документом должно стать заявление за получение кредита через личный кабинет. Мы рассчитываем, что развитие цифровой экосистемы в финансовой сфере приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес. Бегать будут данные, а не бизнес».