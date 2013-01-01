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Елена Дыбова: Оптимизационный пакет поможет упростить процедуры закупок для малого бизнеса

Мар 26
ТПП РФ
Елена Дыбова: Оптимизационный пакет поможет упростить процедуры закупок для малого бизнеса


Госдума в первом чтении приняла оптимизационный законопроект о госзакупках, предусматривающий внесение изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другие законодательные акты. Предполагается, что вносимый пакет поправок существенно упростит правила проведения закупок, сократит издержки участников процесса, снизит административную нагрузку. Комментирует законопроект вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Если говорить о закупках в соответствии с 44-ФЗ, то большинство представителей малого и среднего предпринимательства удовлетворены сложившейся системой и активно участвуют в проводимых процедурах. Но у малого бизнеса есть одно общее желание – хотя бы один бюджетный год «правила игры» должны быть стабильны. Мнение большинства предпринимателей склоняется в сторону прекращения внесения постоянных изменений в закон, предоставления возможности понять и подстроиться под новые «правила игры» и устойчиво работать по ним.

Вместе с тем, участники закупочной деятельности отмечают, что существующая практика проведения закупочных процедур демонстрирует перекос в сторону выбора «своих компаний», ставя добросовестные компании в условия неравной конкуренции, в которых реализовать свои возможности и развиваться крайне тяжело.

В этой связи оптимизационный законопроект предполагает введение универсальной стоимостной предквалификации участников закупок (к участию в закупках с ценой от 20 млн рублей будут допускаться только те поставщики, которые имеют опыт исполнения госконтрактов в объеме не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта).

Бизнес выступает в поддержку предквалификации при любом способе закупки: в закупках у субъектов МСП необходимы действенные, прозрачные критерии надежности поставщиков (не только реестр недобросовестных поставщиков), но и исполнение контрактов собственными силами, наличие персонала, не «на бумаге», а реального, наличие производственной базы, оборудования; подтверждение закупки материалов, обозначенных в технических заданиях.

Кроме того, важно проводить ряд мероприятий экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по окончании торгов. В настоящее время случаи обязательного проведения указанной экспертизы Правительством Российской Федерации не установлены, и это определенный пробел в законодательстве.

Также законопроект содержит нормы о введении рейтинга деловой репутации участников закупки с установлением порядка его формирования и применения. Мнение по данному вопросу в бизнес-сообществе пока неоднозначное и потребует времени для подтверждения эффективности данной нормы: с одной стороны, рейтинг позволит отличать добросовестных поставщиков от недобросовестных, но в то же время может создать препятствия для вхождения на рынок новых поставщиков. Неясность в плане применения данного рейтинга создает субъективность, возможно и коррупционную опасность в закупочных процедурах.

В целом предприниматели ожидают, что измененные положения законодательства принципиально упростят и повысят эффективность закупочных процедур, усилят мотивацию добросовестных участников закупок и будут способствовать предупреждению сговоров на торгах.

26 Мар 2021, ТПП РФ


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