Два моста на дорогах регионального значения отремонтируют в Псковской области



В Псковской области будут отремонтированы два мостовых перехода, расположенные на дорогах регионального значения региона. Все необходимые ремонтные работы должны быть завершены строителями до 15 сентября текущего года, а общая стоимость работ достигнет 12,6 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Псковской области выбрали подрядную организацию, которая проведет ремонтные работы на двух мостах, расположенных на дорогах регионального значения региона. По условиям заключенного контракта, специалисты ООО «Реал» должны будут завершить все запланированные работы до 15 сентября текущего года. По информации официального портала государственных органов Псковской области, общая стоимость работ, которые будут профинансированы из областного бюджета, достигнет 12,6 млн рублей.

Первый мостовой переход расположен на 1-ом км автомобильной дороги Малая Толбица - Большая Толбица и пересекает реку Старцева. Во время проведения ремонтных работ строители разберут старые деформационные швы и проложат новые, заменят пришедшие в негодность части мостового ограждения и установят специальные светоотражающие элементы как на самом мосту, так и на подходах к переходу.

Мост через реку Локня на 80-ом км автомобильной дороги Пушкинские Горы, расположен в Локнянском районе области. Согласно заключенному соглашению, строители снимут старое и заменят на новое покрытие проезжей части и тротуаров мостового перехода, проведут замену межбалочных и деформационных швов, установят необходимые ограждения на самом мостовом переходе и на подъездах к нему, проведут ремонтные работы по реконструкции бетонных поверхностей береговых опор, отремонтируют фасадные части крайних балок, выполнят устройство монолитного укрепления конусов.