«Деловая Россия» рассказала о проблемах с уголовными делами против бизнеса



Российское бизнес-сообщество обратилось с призывом в прокуратуру сосредоточиться на сокращении уголовных дел против предпринимателей, которые возбуждаются с нарушением.

Кроме этого, существует необходимость проводить более тщательную доследственную проверку, и не направлять в суд дела, которые очевидно имели неполное расследование – об этом в разговоре с РИА Новости заявила руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева, комментируя высказывание генерального прокурора России.

Напомним, что в минувшую среду Игорь Краснов выступил с заявлением, отметив, что самочувствие российского бизнеса нельзя назвать удовлетворительным, и каждый год происходят десятки тысяч случаев с нарушением предпринимательских прав. Более того, по словам генпрокурора каждое двадцатое дело против предпринимателей возбуждаются незаконно. И эту проблему, как подчеркнул Краснов, необходимо решать.

«Такие нарушения, если посмотреть шире, приводят не только к потере бизнеса самим предпринимателем, но также оборачиваются потерей сотнями простых сотрудников рабочих мест», - отметил прокурор.

Самыми частыми проблемами Екатерина Авдеева называет перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовую плоскость, который не имеет под собой достаточных оснований, и заключение под стражу, даже несмотря на гарантии для предпринимателей, которые предусматриваются УПК РФ. Также большое количество жалоб касается изъятия документов, техники и цифровых носителей.

Как рассказала эксперт, следствие больше не собирает надлежащим образом субъективные доказательства. Или, например, нередки случаи, при которых очевидные доказательства игнорируются.

Авдеева также убеждена, что не нужно создавать предпосылок, которые приведут к тому, что следователь будет опасаться проводить свободно расследование. Однако при этом должно быть установлено наказание в тех случаях, когда следователем открыто игнорируются доказательства, либо он не дает им надлежащую оценку.

В этом плане, как резюмирует эксперт, кроме изменений законодательства необходимо уделять внимание системной работе.