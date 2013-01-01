Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
Один из крупнейших в Европе продавцов спортивных товаров вложит порядка 800 млн рублей в открытие нового магазина в Сочи. Речь идет о компании Декатлон, которая уже вложила в развитие региона около 1 млрд рублей.
В Сочи начинается реализация крупного инвестиционного проекта. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с генеральным директором компании Декатлон в России Жереми Анжеларом строительство нового гипермаркета спортивных товаров. Причем, по информации пресс-службы администрации Краснодарского края в строительство крупнейшего магазина спортивных товаров Декатлон вложит порядка 800 млн рублей.
По словам губернатора, власти региона стремятся активно развивать спортивную инфраструктуру, предоставляя как можно большему количеству граждан вести здоровый образ жизни и заняться спортом. В регионе строятся спортивные центры и комплексы, а вот теперь появится спортивный гипермаркет, появление которого окажет положительное влияние на развитие экономики края и создаст новые рабочие места для его жителей.
Общая площадь нового гипермаркета спортивных товаров компании Декатлон достигнет порядка 5 тыс. кв. метров. Причем в комплексе планируется расположить не только магазины со спортивными товарами. По словам Жереми Анжелара в гипермаркете будут обустроены теннисные корты и беговые дорожки, где покупатели смогут заниматься спортом и тестировать новые товары.
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