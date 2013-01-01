Бизнесмены в Арктике получат серьезные льготы, в том числе обнуление налога на прибыль



Предприниматели, чья деятельность связана с Арктической зоной, начиная с августа, получат возможность обнулить на десять лет часть налога на прибыль, которая поступает в федеральный бюджет, а также уменьшить его часть для региональных бюджетов.

Воспользоваться этой возможностью смогут организации либо ИП сПосле всех формальностей предприниматели получают статус резидента Арктики.

Благодаря соответствующему статусу можно будет возместить некоторую долю расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также затраты на выплату купонного дохода по облигациям, которые были выпущены под реализацию инвестиционных проектов. Кроме этого, появится возможность стать получателем субсидии для возмещения процентной ставки по кредиту.

Какие еще возможности предусматривает статус резидента Арктики? Первое: обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, который осуществляет вывоз товаров на экспорт. Второе: в период с 2021 по 2032 года на новых участках недр введут налоговый вычет по НДПИ (не больше 50%) на добычу определенных видов сырья: торфа, цветмета, алмазов и так далее (кроме угля и углеводородов).

Какие территории относятся к Арктической зоне? Сухопутные части Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов. А также некоторые территории республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области. В зону также входят внутренние морские воды и участки континентального шельфа, которые примыкают к обозначенным регионам.

Кто будет управлять данными территориями? Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), чьи функции будут связаны с нормативными и правовыми документами. К процессу также подключится управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока), которая будет заниматься приемом заявок, заключением соглашений об инвестдеятельности и ведением реестра всех арктических резидентов.

Что такое общественный совет Арктической зоны? Его представители будут мониторить ситуацию по взаимодействию резидентов с коренными народами, которые живут на территории Арктики. Кроме этого, члены совета будут принимать участие в разработке мероприятий, связанных с охраной окружающей среды. Предварительно состав совета будет утверждаться Минвостокразвития.

При чем здесь «арктический гектар? При том, что любой россиянин сможет безвозмездно получить землю в Арктической зоне, которую можно использовать для коммерческого либо личного пользования. Например, построить дом, обустроить турбазу, или, например, гостиницу. Что будет на участке – решать будет собственник земли. В данный момент закон о программе в России еще не приняли. Однако известно, что ей воспользуются жители арктической зоны, а потом и россияне из других областей. Для ведения бизнеса в Арктике менять место проживания не будет обязательным условием.