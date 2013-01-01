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Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет

Авг 13
Москва Центральный федеральный округ
Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет


Московский предприниматель и PR-технолог Роман Масленников решил подать иск столичный Арбитражный суд, ответчиками по которому являются президент Белоруссии Александр Лукашенко и оператору связи «Белтелеком».

Причиной иска является недавнее отключение интернета в республике. По словам Масленникова, в результате отключения у него не было доступа к необходимым сервисам, и, как следствие, возможности подготовить свою презентацию, с которой он планировал выступить на бизнес-форуме Sakhalin Marketing Forum на Сахалине.

«Я подал иск, потому что у меня сотрудница с воскресенья была недоступна: WhatsApp не работал, Telegram не работал, ничего она не могла написать оттуда (из Минска). Несколько сотрудников в Минске были просто недоступны», — объяснил Масленников.

PR-технолог планирует с помощью суда потребовать с Лукашенко и белорусского оператора компенсацию в один миллион рублей – сумма выгоды, которую он упустил в результате этого коллапса.

Напомним, что проблемы со связью в Белоруссии начались девятого августа, в день выборов президента. В частности, через браузер не функционировали сервисы Google, соцсети и несколько местных сайтов. На этом коллапс не закончился, и на следующий день был закрыт доступ к независимым новостным ресурсам. Более того, в самый пик протестов был отключен и мобильный интернет, из-за чего невозможно было воспользоваться мессенджерами.

В Минске заявили, что все это «происки врагов» и зарубежных хакеров. Организацию митингов власти страны также приписывают «иностранным специалистам». Однако, как считают местные эксперты, интернет-шатдаун мог быть организован по указу белорусских властей. Связь была восстановлена к утру 12 августа.



 
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