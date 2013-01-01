Бизнес по-чукотски: начинающие фермеры могут получить до 6 млн рублей на развитие дела
Авг 4
Чтобы получить грант, сумма которого может составить несколько миллионов рублей, необходимо принять участие в конкурсном отборе. Финансирование, как уточняют в региональном правительстве, будет поступать из окружного бюджета.
Напомним, что территория Чукотки полностью находится в зоне вечной мерзлоты, и считает абсолютно неподходящей для земледелия. Однако выход из ситуации в свое время был найден: овощи выращиваются в защищенном грунте, современных тепличных комплексах. Сегодня в торговых сетях региона продаются огурцы, помидоры, зелень и кабачки, выращенные местными производителями.
Как уточняют в правительстве, претендентами на грантовую поддержку могут стать не только уже зарегистрированные чукотские крестьянско-фермерские хозяйства, но и те, кто только планирует заниматься производством сельхозпродукции в регионе.
Максимальный размер гранта по направлению животноводство – 6 млн рублей, в растениеводстве – 4 млн.
Эти деньги могут быть направлены на покупку земельных участков, разработку документации, строительство, ремонт помещений, покупку животных и так далее. Кроме этого, у начинающих фермеров будет возможность произвести закупку сельхозтехники, или, например, снегоходов, если речь идет о развитии оленеводства. Срок приема заявок: до 17 августа.
4 Авг 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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