Бизнес по-чукотски: начинающие фермеры могут получить до 6 млн рублей на развитие дела



Чтобы получить грант, сумма которого может составить несколько миллионов рублей, необходимо принять участие в конкурсном отборе. Финансирование, как уточняют в региональном правительстве, будет поступать из окружного бюджета.

Напомним, чтои считает абсолютно неподходящей для земледелия. Однако выход из ситуации в свое время был найден:современных тепличных комплексах. Сегодня в торговых сетях региона продаются огурцы, помидоры, зелень и кабачки, выращенные местными производителями.

Как уточняют в правительстве, претендентами на грантовую поддержку могут стать не только уже зарегистрированные чукотские крестьянско-фермерские хозяйства, но и те, кто только планирует заниматься производством сельхозпродукции в регионе.

Максимальный размер гранта по направлению животноводство – 6 млн рублей, в растениеводстве – 4 млн.

Эти деньги могут быть направлены на покупку земельных участков, разработку документации, строительство, ремонт помещений, покупку животных и так далее. Кроме этого, у начинающих фермеров будет возможность произвести закупку сельхозтехники, или, например, снегоходов, если речь идет о развитии оленеводства. Срок приема заявок: до 17 августа.