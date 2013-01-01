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Антисептик вместо арахисовой пасты: как МСП изменились и выиграли во время пандемии

Авг 10
Москва Центральный федеральный округ
Антисептик вместо арахисовой пасты: как МСП изменились и выиграли во время пандемии


Российские предприниматели постепенно начинают приходить в себя, адаптируясь к новым реалиям ведения бизнеса. Практически для всех коронавирусная пандемия стала испытанием на прочность, в результате которой одни так и не смогли вернуться в прежний режим, а другие, напротив, неплохо заработали.

Одним из самых ярких примеров можно считать Олега Бурлака, предпринимателя из Тольятти, который вложил порядка миллиона рублей в перенастройку бизнеса. В результате за короткий срок цех по производству арахисовой пасты превратился в линию по производству антисептиков.

В период, когда было запрещено работать, начались перебои с поставками ореха. Нужно было что-то срочно менять и искать выход из ситуации. Так и пришла идея, как не только сохранить штат сотрудников, но и как помочь области с обеззараживающими веществами.

«…Вложил накопления, около миллиона рублей, в переоборудование линии под выпуск антисептика, его ведь не хватает, а ценники в магазинах и аптеках были просто драконовские», - рассказал Олег Бурлак РИА Новости.

Пришлось закупить рецепты, химию, обучить персонал. Все происходило оперативно, и в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Да и сам рецепт антисептика, как признается предприниматель, оказался нехитрым: смешиваем изопропиловый спирт с перекисью, добавляем глицерин, разливаем в тару. Больше всего Бурлак радуется тому, что никого не пришлось увольнять.

Еще одна интересная история – у предпринимателей из Курска. Ранее компания специализировалась на пошиве сценических костюмов, которые поставлялись в местные театры. Шили они и рясы для священнослужителей.

В период пандемии они решили специализироваться на производстве по пошиву медицинских масок. Изменить направление бизнеса их подтолкнул тот факт, что ОКВЭД их мастерской не попал в список тех, кому было разрешено продолжать работать в режиме коронавирусной инфекции.

В данный момент сотрудниками мастерской является одиннадцать человек. Оставить людей без работы казалось чем-то невозможным, поэтому курские бизнесмены решили обратиться в комитет промышленности, чтобы им разрешили шить маски.

«Чиновники пошли навстречу и даже обязали руководство закрытого торгового центра, в котором мы арендуем площади, обеспечить доступ на работу нашим сотрудникам», - рассказала руководитель вышивальной мастерской Ирина Ширинская.

Не менее любопытным выглядит и творческий пример бизнеса одной из петербургских библиотек, сотрудники которой решили запустить новую услугу для самых маленьких своих посетителей: чтение сказок по телефону. Простым зачитыванием рассказа не ограничилось: деткам объясняли непонятные слова и отвечали на вопросы, если был непонят сюжет.

Подросткам также было что послушать: сотрудники библиотеки читали первые главы книг – для того, чтобы заинтересовать юных читателей новой захватывающей историей. Книги тоже выбирали прогрессивно: вместо классического «Колобка» зачитывались небольшие сказки современных писателей.



 
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