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Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Авг 12
Москва Центральный федеральный округ
Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли


Как выяснили эксперты FinExpertiza, в период с марта по май этого года совокупное падение прибыли бизнеса в России составило 67% в годовом исчислении. Отмечается, что не учитывались данные по малым предприятиям.

РБК со ссылкой на экспертные данные, сообщает, что это произошло впервые за шестнадцать лет. Для сравнения: в 2017 году прибыль сокращение прибыли сегмента было зафиксировано на уровне 28%.

Показатели общей прибыли российского бизнеса за весну этого года достигли только 1,4 трлн рублей. Вместе с этим у порядка трети компаний произошел убыток в 1,65 трлн рублей, у оставшихся — прибыль составила 3,05 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что март оказался провальным месяцем для бизнеса в целом. Уровень совокупного убытка: 277 млрд рублей. До этого самым убыточным периодом назывался январь 2015 года, когда произошел обвал нефтяных цен и падение курса рубля.

Если разбирать конкретную убыточную статистику по регионам за весну 2020 года, то она выглядит следующим образом:

  • Москва (убыток 85 млрд рублей),

  • Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд рублей),

  • Коми (19 млрд рублей),

  • Амурская область (13,2 млрд рублей),

  • Ненецкий автономный округ (7,7 млрд рублей).

    • Самая высокая динамика по росту убытков в следующих регионах:

  • Ингушетия (- 3260%),

  • Чечня (-984%),

  • Ненецкий автономный округ (-324%),

  • Амурская область (-323%),

  • Крым (-315%).

    • Вместе с этим некоторые регионы смогли отметиться ростом прибыли: таких оказалось 27 из 85. В их числе: республика Алтай (+574%), Белгородская область (+237%), Мордовия (+108%), Мурманская область (+100%) и Бурятия (+80%).



     
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