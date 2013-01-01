Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли
Как выяснили эксперты FinExpertiza, в период с марта по май этого года совокупное падение прибыли бизнеса в России составило 67% в годовом исчислении. Отмечается, что не учитывались данные по малым предприятиям.
Показатели общей прибыли российского бизнеса за весну этого года достигли только 1,4 трлн рублей. Вместе с этим у порядка трети компаний произошел убыток в 1,65 трлн рублей, у оставшихся — прибыль составила 3,05 трлн рублей.
Аналитики отмечают, что март оказался провальным месяцем для бизнеса в целом. Уровень совокупного убытка: 277 млрд рублей. До этого самым убыточным периодом назывался январь 2015 года, когда произошел обвал нефтяных цен и падение курса рубля.
Если разбирать конкретную убыточную статистику по регионам за весну 2020 года, то она выглядит следующим образом:
Самая высокая динамика по росту убытков в следующих регионах:
Вместе с этим некоторые регионы смогли отметиться ростом прибыли: таких оказалось 27 из 85. В их числе: республика Алтай (+574%), Белгородская область (+237%), Мордовия (+108%), Мурманская область (+100%) и Бурятия (+80%).
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