«И что мне делать?»: Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские бизнесмены

Александр Лукашенко собирается передать Владимиру Путину документы о финансировании из РФ белорусской оппозиции.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Соловьев Live» сообщил, что белорусскую оппозицию финансируют российские бизнесмены. По его словам, он собирается передать соответствующий документ президенту России Владимиру Путину после его возвращения из Пекина.

«Я отправлю Путину, пусть почитает», – заявил Лукашенко.

Также лидер Белоруссии подчеркнул, что некоторые из российских предпринимателей, финансирующих оппозицию, бывают на приемах у президента РФ.

«И что мне делать?», – добавил Лукашенко.

Кроме того белорусский лидер заключил, что готов передать информацию об этих российских бизнесменах Путину, чтобы он мог ознакомиться с ней, пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце лета 2020 года в Белоруссии прошли массовые акции протеста после того, как в президентских выборах шестой раз подряд победил Лукашенко. Оппозиция считает, что белорусы отдали большинство голосов Светлане Тихановской.