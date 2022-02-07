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В «Экспоцентре» открылась Международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022»

07.02.2022 16:26
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В «Экспоцентре» открылась Международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022»

Выставка продлится до 11 февраля включительно.

В ЦВК «Экспоцентр» 7 февраля открылась крупнейшая в России и Восточной Европе Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022». Мероприятие продлится до 11 февраля включительно.

Продэкспо-2022

На выставочной площадке в 100 тыс. квадратных метров свою продукцию представили более 2000 компаний из 54 стран мира. Из России в выставке участвует более 1500 предприятий, включая 300 производителей из 46 регионов.

«Продэкспо-2022» приготовила для гостей 30 тематических салонов с качественными продуктами питания, органическими продуктам для здорового образа жизни, напитками, включая и алкогольную продукцию, интересными упаковочными решениями и другие оригинальные экспозиции.

На площадке «Проэкспо-2022» посетители первыми знакомятся с новинками российского продовольственного рынка, а производители и представители бизнес-сообщества налаживают личные контакты с новыми партнерами.

Деловая программа выставки представлена разнообразными конгрессами и конференциями, семинарами и круглыми столами, а также тематическими мероприятиями, где гости и участники общаются с партнерами и выстраивают новые бизнес-коммуникации.

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