«Люди испытывают сильный страх войны»: Рейтинг Путина вырос до максимума за полгода

На фоне угрозы начала войны между Россией и Украиной резко вырос рейтинг президента Владимира Путина. За месяц доля россиян, одобряющих деятельность Путина на посту главы государства, увеличилась на 4 процентных пункта – до 69%.

Об этом сообщает «Левада-центр» (признан НКО-«иностранным агентом»). В январе доля россиян, одобряющих деятельность Путина, выросла на 4 процентных пункта, до 69%, а доля тех, кто не одобряет его деятельность, упала на 5 п.п., до 29%. Это максимальный показатель за последние полгода.

Одновременно с рейтингом Путина выросла поддержка государственной политики. В том, что Россия движется в верном направлении, убеждены 50% россиян, тогда как в декабре таких было 48%. Это также рекордный показатель с августа прошлого года. Доля россиян, считающих, что Россия движется в неверном направлении, упала с 44% в декабре до 39% в январе.

Также на 5 п.п. вырос рейтинг одобрения премьер-министра Михаила Мишустина – до 59%. Не одобряют его деятельность – 35% россиян.

«Люди испытывают сильный страх войны, но при этом, тем не менее, еще есть какой-то ресурс для антизападной мобилизации», – объяснила цифры руководитель отдела социально-политических исследований «Левады» Наталья Зоркая. По ее словам, в России антизападная пропаганда все еще имеет «свою публику, в том числе и среди молодежи». «Других оснований для позитивной солидарности сейчас очень мало», – заключает эксперт.