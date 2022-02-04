Стоимость российской нефти Urals превысила $93 за баррель

В последний раз такие цены наблюдались в октябре 2014 года.

Стоимость российской экспортной нефти марки Urals в Европе превысила отметку в $93 за баррель. В последний раз такие цены фиксировались в октябре 2014 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на международное ценовое агентство Argus.

В четверг, 3 февраля, стоимость нефти сорта Urals в Средиземноморье достигала отметки в $93,19 за баррель, а на северо-западе Европы – $90,46 за баррель.

Уточняется, что российское экспортное сырье растет в цене вслед за нефтью марки Brent, которая вчера впервые за 7 лет пробила отметку $91 за баррель.