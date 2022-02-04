Макрон решил прилететь к Путину в Москву, а потом к Зеленскому в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Россию 7 февраля, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопросы безопасности. На следующий день Макрон вылетит на Украину к Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. Главной темой разговоров Макрона с Путиным и Зеленским станет ситуация вокруг Украины, уточняет Reuters.

Макрон взял на себя роль посредника и уже три раза за неделю поговорил по телефону с президентом Путиным. Глава России жаловался Макрону на провокационные заявления и действия Украины, а также невыполнение минских соглашений. Также Путин подчеркивал, что США и НАТО игнорируют требования России по безопасности, а именно: не расширять НАТО на восток и вернуть альянс на границы 1997 года.

После ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель Макрон остался единственным крупным политиком в Евросоюзе, способным вести переговоры с Владимиром Путиным.