«Не наша функция»: Кремль отказался дать оценку словам депутата, пообещавшего «оторвать головы» Янгулбаевым

В Кремле отказались оценивать слова депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, пообещавшего «оторвать головы» семье чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Сделать это должна фракция «Единая России» и комиссия по этике.

«Давать оценку действиям депутата – это не наша функция, это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой», – цитируют «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, Кремль «не хотел бы вмешиваться в этот процесс».

Первый зампред Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев от фракции КПРФ отметили ранее, что «такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура». По словам Арефьева, депутат Делимханов является «опасным для общества».

В прямом эфире своего инстаграма депутат Делимханов на чеченском пообещал семье Янгулбаевых, что их «будут преследовать, пока не оторвут им головы и не убьют их».