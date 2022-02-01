Миллиардер Прохоров продал свою последнюю крупную компанию в России

Миллиардер Михаил Прохоров распродает свои активы в России после присоединения Крыма. Его группа «Онэксим» договорилась о продаже последней промышленный компании в его собственности – ПАО «Квадра».

Покупателем «Квадры» – энергетической компании, созданной в результате реформы РАО ЕЭС – стала дочерняя структура «Росатом» «Русатом Инфраструктурные решения», пишет ТАСС. «Квадра» владеет 20 электростанциями и 317 котельными в 10 областях Центрального федерального округа России.

По информации «Интерфакса», за 82,47% акций «Квадры» Прохоров должен был получить 25 млрд руб., но стороны не подтвердили эту информацию. Сумма сделки так и не была названа.

«Квадра» была последним промышленным активом Прохорова, который после присоединения Крыма к России продал доли в «Русале» и «Уралкалие». Пакет акций в «Русале» Прохоров передал структурам Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника с 40%-ной скидкой, а за 20% «Уралкалия» получил 1,6 млрд долларов от Дмитрия Мазепина.

По данным Forbes, Прохоров владеет состоянием в 11,4 млрд долларов, из которых 9 млрд – это наличные. Также у Прохорова есть банк «Ренессанс Кредит», который он продает. После его продажи у миллиардера не останется собственности в России.