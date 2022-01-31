Более 400 млн доз вакцины "Спутник V" распространено по миру

Эта цифра включает и те вакцины, которые применялись на территории нашей страны.

На сегодяншний день по всем миру, включая и территорию России, распространено более 400 млн доз первой российской вакцины "Спутник V". Такой информацией поделился информационный портал разработчика отечественного препарат НИЦЭМ имени Гамалеи, передают РИА Новости.

Напомним, что первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции была зарегистрирована в России. Российский Минздрав одобрил препарат, названный "Спутник V", в августе 2020 года.

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Ранее Минздрав прекратил закупку вакцины, разработанной Центром "Вектор", одним из разработчиков которой выступила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач нашей страны Анна Попова.