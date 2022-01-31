МВД раскритиковало российские процессоры «Эльбрус»

К числу критиков российских процессоров «Эльбрус», на которые власти заставляют переходить бизнес и государственные органы, примкнуло руководство Министерства внутренних дел.

МВД пожаловалось правительству на «сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники», пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо замминистра Виталия Шулики. В частности, серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации. Из-за этого в МВД не могут обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Чтобы решить эту проблему, МВД предлагает протестировать «Эльбрусы» на производительность при работе с отечественным софтом. Производитель процессоров – МЦСТ заверяет, что уже работают над этим. «По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено», сказал представитель МЦСТ Константин Трушкин. Также производитель утверждает, что в новом поколении процессоров «уже исправлены многие недоработки». Однако на устранение проблемы совместимости с софтом «требуются время и деньги».

До этого недовольны отечественными процессорами остались ВТБ, «Ростелеком», «Росатом», «Ростех», «Алроса», Сбербанк, «Почта России».

«Удивлены, что это вообще работает», – заявили в Сбербанке по поводу процессоров «Эльбрус». Также в банке отметили, что «чуда не произошло» – процессоры «катастрофически» не соответствуют требованиям финансовой организации.