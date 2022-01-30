Эксперт: Сбережения на банковских картах россиян обнулятся с 1 ферваля

Деньги в России могут обесцениться в самое ближайшее время.

Россиян, которые держат свои сбережения на банковской карте ждет неприятный сюрприз. Об этом предупредил эксперт. Начиная с 1 февраля текущего года сбережения могут обнилиться. Так, эксперт Михаил Хазин заявил, что в самое ближайшее время деньги в России могут обесцениться, передает его слова «Глас».

Эксперт отмечает, что причиной обнуления станет стремительная инфляция, рост цен, который только в период новогодних праздников превысил годовой рост прошлого года, а также продолжающаяся девальвация рубля, что окажет негативное влияние на всех россиян.

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