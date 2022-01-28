США направили в Европу более 20 танкеров с газом

США пытается найти альтернативу российскому газу для Европы.

Вашингтон пытается обеспечить Европу газовым топливом, для чего ищет альтернативу российским поставкам газа европейским потребителям. Как стало известно СМИ, более 20 танкеров со сжиженным природным газом направились из США к европейским берегам, пишут РИА Новости.

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Ранее стало известно, что Европейский союз и Великобритания разрабатывают новые санкции проитив России на тот случай, если российская сторона проявит агрессию в отношении Украины. Этот пакет санкций коснется газового сектора и затронет новые газовые проекты.