«КамАЗ» отказался производить военную технику, чтобы не попасть под санкции Запада

«КамАЗ» отказался от выпуска военной техники и сократил до минимума сотрудничество с корпорацией «Ростех», чтобы не попасть под западные санкции.

«В 2014 году мы находились в "красной зоне", компания могла попасть в санкционные списки. Перед нами стояла задача уменьшить долю "Ростеха" – мы уменьшили. Еще одна задача – отказ от выпуска военной техники – мы это предприятие вывели за пределы "КамАЗа" вообще и перестали производить чисто военную технику», – рассказал в эфире программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.

По словам Когогина, «КамАЗ» сегодня не может позволить себе отказаться от импортных комплектующих и решений. Автомобильный гигант встроен в глобальный автопром и не представляет себе локализацию всех деталей в России.