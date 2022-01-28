«КамАЗ» отказался производить военную технику, чтобы не попасть под санкции Запада
«КамАЗ» отказался от выпуска военной техники и сократил до минимума сотрудничество с корпорацией «Ростех», чтобы не попасть под западные санкции.
«В 2014 году мы находились в "красной зоне", компания могла попасть в санкционные списки. Перед нами стояла задача уменьшить долю "Ростеха" – мы уменьшили. Еще одна задача – отказ от выпуска военной техники – мы это предприятие вывели за пределы "КамАЗа" вообще и перестали производить чисто военную технику», – рассказал в эфире программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.
По словам Когогина, «КамАЗ» сегодня не может позволить себе отказаться от импортных комплектующих и решений. Автомобильный гигант встроен в глобальный автопром и не представляет себе локализацию всех деталей в России.
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Правильно если хотим нормальную безопасность страны, платформа для военной промышленности должна быть не зависимая от рынков, ориентированная на внутреннюю структуру страны!
фикция чистой воды.это как несамоходная баржа от ГП перешла во владение васи пупкина. и как всегда-из российского там только металл...
Есть еще здравомыслящие руководители!!!