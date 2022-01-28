ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
28 ЯНВ, 11:53 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

28 ЯНВ, 11:53 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

«КамАЗ» отказался производить военную технику, чтобы не попасть под санкции Запада

28.01.2022 09:29
Комментарии: 3
«КамАЗ» отказался производить военную технику, чтобы не попасть под санкции Запада

«КамАЗ» отказался от выпуска военной техники и сократил до минимума сотрудничество с корпорацией «Ростех», чтобы не попасть под западные санкции.

«В 2014 году мы находились в "красной зоне", компания могла попасть в санкционные списки. Перед нами стояла задача уменьшить долю "Ростеха" – мы уменьшили. Еще одна задача – отказ от выпуска военной техники – мы это предприятие вывели за пределы "КамАЗа" вообще и перестали производить чисто военную технику», – рассказал в эфире программы «Специальный гость с Тиной Канделаки» гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.

По словам Когогина, «КамАЗ» сегодня не может позволить себе отказаться от импортных комплектующих и решений. Автомобильный гигант встроен в глобальный автопром и не представляет себе локализацию всех деталей в России.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
11:11 0 0
Ян:

Правильно если хотим нормальную безопасность страны, платформа для военной промышленности должна быть не зависимая от рынков, ориентированная на внутреннюю структуру страны!

10:56 0 0
И.И..:

фикция чистой воды.это как несамоходная баржа от ГП перешла во владение васи пупкина. и как всегда-из российского там только металл...

10:19 0 2
Человек:

Есть еще здравомыслящие руководители!!!

Статьи

Россия сокращает поставки нефти и газа в Европу
Россия сокращает поставки нефти и газа в Европу
Экономика
Комментарии 1
Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ
Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ
Экономика
Комментарии 3
«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»
«Пошла перегрузка»: Оптимизированная медицина России не справляется с «омикроном»
Политика
Комментарии 9
«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
«Газпром» выполнил требование Германии для запуска «Северного потока-2»
Экономика
Комментарии 3

Узнай, страна!

Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
Узнай, страна!
Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
Узнай, страна!


Новости дня

11:48 Лавров: консультации России и США по гарантиям безопасности не завершены Лавров: консультации России и США по гарантиям безопасности не завершены
«Войны не будет»: Лавров ответил Западу на сообщения о «вторжении» на Украину
«Войны не будет»: Лавров ответил Западу на сообщения о «вторжении» на Украину
10:18 «Несут такую пургу»: Медведев раскритиковал противников вакцинации «Несут такую пургу»: Медведев раскритиковал противников вакцинации
09:23 «Удар по ключевой отрасли»: ЕС работает над санкциями против газового сектора России «Удар по ключевой отрасли»: ЕС работает над санкциями против газового сектора России
27 ЯНВ, 17:25 «Буду зачищать *****!» Мэр Липецка матом отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега «Буду зачищать *****!» Мэр Липецка матом отчитала коммунальщиков за плохую уборку снега
27 ЯНВ, 17:13 В ВОЗ заявили о готовности одобрить российскую вакцину «Спутник V» в 2022 году В ВОЗ заявили о готовности одобрить российскую вакцину «Спутник V» в 2022 году
27 ЯНВ, 17:11 Британцы высмеяли авторов "плана Путина по вторжению в Россию" Британцы высмеяли авторов "плана Путина по вторжению в Россию"
Россия сокращает поставки нефти и газа в Европу
Россия сокращает поставки нефти и газа в Европу
27 ЯНВ, 16:47 СФ: в ситуации с послом России в США надо действовать по принципу взаимности СФ: в ситуации с послом России в США надо действовать по принципу взаимности

Узнай, страна!

27 ЯНВ, 22:05 Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
TJT: Запад поражен реакцией Путина на письмо США по гарантиям безопасности
TJT: Запад поражен реакцией Путина на письмо США по гарантиям безопасности
27 ЯНВ, 20:53 Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
26 ЯНВ, 23:45 Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
26 ЯНВ, 22:15 На Ставрополье возрождают марочное виноделие На Ставрополье возрождают марочное виноделие
25 ЯНВ, 23:06 Нижегородский мед поедет в Евросоюз Нижегородский мед поедет в Евросоюз
25 ЯНВ, 21:05 Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов
Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ
Путин отказался запрещать криптовалюты и встал на сторону Минфина в споре с ЦБ
24 ЯНВ, 23:58 В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота
24 ЯНВ, 21:33 "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта
21 ЯНВ, 15:35 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы
20 ЯНВ, 23:54 ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году ТОП-10 кораблей, построенных в России в 2021 году
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter