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СФ: в ситуации с послом России в США надо действовать по принципу взаимности

27.01.2022 16:47
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СФ: в ситуации с послом России в США надо действовать по принципу взаимности

Посол России в США Анатолий Антонов может покинуть территорию США.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ситуацию, с возможным выдворением посла России в США Анатолия Антонова. По его словам, в подобной ситуации Россия должна придерживаться принципов взаимности, передают РИА Новости.

Напомним, что ранее в США заявили, что российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов может покинуть Вашингтон в том случае, если Россия не выполнит ряд требований США, включая и выдачу виз сотрудникам посольства США в России.

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