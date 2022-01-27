Россияне побежали продавать валюту на фоне обрушения рубля

Россияне на текущей неделе вдвое чаще стали обменивать валюту на рубли из-за резкого падения российского валюты.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВТБ. «Основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%)», – отмечают в пресс-службе банка. В связи с этим усилилась тенденция на девалютизацию сбережений.

На этом фоне в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов ВТБ вырос на 3,9%. При этом январь считается низким сезоном для рынка сбережений. По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, тренд на дедолларизацию продолжится в 2022 году.

На текущий момент россияне держат каждый пятый рубль своих сбережений на валютных вкладах и счетах до востребования. Степочкин прогнозирует, что объем сбережений в иностранной валюте за 2022 год сократится на 7%.

В среду, 26 января, доллар превышал 80 руб. впервые с ноября 2020 года, а евро – 90 руб. впервые с июля 2021 года.