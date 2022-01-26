Лавров: глава МИД Великобритании посетит Москву с рабочим визитом

Визит главы МИД Британии Лиз Трасс в Москву состоится в течение двух недель

Руководитель МИД России Сергей Лавров анонсировал визит своего коллеги, главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву. По его словам, министр иностранных дел Британии посетит Россию с рабочим визитом в течение двух ближайших недель, передают РИА Новости.

Напомним, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила СМИ о проекте новых санкционных ограничений, которые усилят существующий санкционный режим Британии в отношении России. Документ будет представлен широкой общественности в течение ближайших дней.

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