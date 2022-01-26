Представитель России в ЕСПЧ отверг обвинения в крушении лайнера MH17

Место предполагаемого пуска ракеты, сбившей малайзийский Boeing MH17, находилось под контролем военных Украины.

Сегодня, 26 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал заседание по рассмотрению жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

Уполномоченный представитель России в ЕСПЧ Михаил Виноградов отверг все обвинения о сбитом малайзийском Boeing MH17. Он отметил, ссылаясь на данные эксперта Окружного суда Гааги Михаила Малышевского, что место пуска ракеты, сбившей пассажирский лайнер, находилось под контролем вооруженных сил Украины.

По его словам, украинские военные, еще до трагедии с Boeing MH17, вели плотный артобстрел территорий и малайзийский лайнер не первый самолет, сбитый Украиной. Так, самолет государственной авиации Украины Ан-30Б был сбит 22 апреля 2014 года украинской артиллерией, а всего за два дня до трагедии с Boeing MH17, 14 июля, недалеко от Луганска украинские военные сбили транспортный самолет ВСУ Ан-26, передают его слова РИА Новости.

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Напомним, что малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит ракетой 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина обвинила в пуске ракеты, сбившей пассажирский лайнер, ополчение, но повстанцы отрицают свою причастность к трагедии заявив, что не обладают подобным вооружением.