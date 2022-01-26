Минздрав рассказал, как лечить легкую форму COVID-19

Привитым или уже переболевшим коронавирусом людям лечения не требуется.

Минздрав России опубликовал памятку, в которой рассказал россиянам, что нужно делать если произошло заражение легкой формой коронавирусной инфекции. По мнению ведомства, привитым или уже переболевшим коронавирусом людям лечения не требуется. Им достаточно уйти на самоизоляцию и соблюдать простые рекомендации: не покидать своего дома, носить маску и соблюдать другие санитарные нормы, чаще проветривать помещение, пить не менее 2 литров воды в сутки, три раза в день измерять температуру тела и два раза в день уровень сатурации, пить противовирусные препараты и использовать растворы для промывания носа и полоскания горла.

Тем не менее, если температура тела превышате 38°С и держится в течение двух дней, уровень сатурации опускается ниже 95-96%, появилась одышка или другие тревожащие симптомы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, передает Коммерснт.

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А вот тем, кто не прошел вакцинацию или ни разу не болел коронавирусной инфекцией, рекомендуется изолироваться и срочно обратиться к врачу.