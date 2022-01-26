QR-коды привитых россиян похитили и выставили на продажу

На одном из хакерских форумов выставили на продажу базу QR-кодов 48 млн привитых россиян. По словам продавца, данные получены из приложения «Госусуслуги СТОП Коронавирус».

Об этом пишет Telegram-канал «Утечки информации». В качестве подтверждения достоверности данных продавец привел образец базы из 10 тыс. строк. Это первые буквы фамилий, имен и отчеств на русском и английском, а также даты рождения и уникальный номер пациента в регистре Минздрава.

Продавец просит 100 тыс. долларов за базу размером 150 гигабайт. Проверка показала, что QR-коды – действительные и ведут на сайт Госуслуг, отмечает Telegram-канал «Утечки информации».

В Минцифры изучают утечку и заверяют – угрозы личным данным россиян нет. «В самой базе приложения персональные данные граждан не содержатся», – отметил представитель Минцифры. Он также заметил, что проверка некоторых кодов показала их неработоспособность.

В России полностью привиты 69,539 млн человек, а первым уколом – 75,972 млн, или 52% от всего населения, включая детей, которых не прививают.