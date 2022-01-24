«Фейковая истерия»: Кремль опроверг прекращение поставок газа в ответ на санкции Запада

Кремль не собирается останавливать экспорт газа в Евросоюз в случае введения против России санкций. Информацию об этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «фейковой истерией».

Россия не готовит в ответ на санкции Запада запрет на поставки газа в Европу. «Фейковая истерия», – заявил на публикации об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

«Это еще один блестящий пример такой фейковой истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и таких провокационных вбросов», – сказал Песков. Он напомнил, что даже во времена холодной войны Россия оставалась «надежным гарантом энергетической безопасности Европы».

О возможной остановке поставок из России написала газета The Times. По данным источников издания, Россия намерена использовать природные ресурсы как «оружие» в случае санкций. Это скажется на уровне цен на газ, предупредили источники газеты. С начала года Россия на 41% сократила экспорт в ЕС.