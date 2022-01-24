Песков: Обвал биржи связан с истеричными действиями оппонентов России

Песков прокомментировал падение российской валюты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшний обвал российской биржи и падение курса рубля. По его словам, такая ситуация произошла из-за "глубокого пессимизма", в котором пребывают мировые рынки в связи со складывающейся политической обстановкой вокруг Украины. Причем Песков считает, что пессимистичный настрой рынка поддерживают оппоненты России, своими "провокационными и истеричными действиями", сообщает ТАСС.

При этом, на вопрос о том, чего следует опасаться россиянам из-за напряженности на мировых рынках, пресс-секретарь отметил, что рынки оказывают влияние на россиян в меньшей степени и необходимо помнить, что за падением всегда приходит рост, более или менее быстрый.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее стало известно, что, согласно данным Мосбиржи, российский рубль упал по отношению к доллару и евро. Также происходит падение акций многих крупнейших компаний России.