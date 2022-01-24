«Россия не оставит без ответа»: НАТО привело войска в боеготовность в Восточной Европе 5735 11 Политика

НАТО решило привести войска в Восточной Европе в состояние боеготовности из-за возможного вторжения России на Украину. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.