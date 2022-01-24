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«Россия не оставит без ответа»: НАТО привело войска в боеготовность в Восточной Европе

24 Января 2022 5735 11 Политика

НАТО решило привести войска в Восточной Европе в состояние боеготовности из-за возможного вторжения России на Украину. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

НАТО готовится воевать

  • В связи с тем, что Россия «продолжает наращивание сил в Украине и близ нее», НАТО усиливает «средства сдерживания и обороны» и объявляет полную боеготовность для истребителей, военных кораблей и солдат. Об этом говорится в официальном сообщении военного блока.
  • Для «поддержки долгосрочной миссии НАТО» Дания отправила в Балтийское море фрегат ВМФ и пообещала разместить четыре истребителя F-16 в Литве. Испания отправит корабли для усиления военно-миорских сил НАТО, а также собирается направить истребители в Болгарию. Франция готовит отправку войск в Румынию. Нидерланды высылают два истребителя F-35 и приводят к боеготовности корабли и сухопутные силы. Бельгия работает над «сценариями конфликта», рассказал начальник вооруженных сил страны адмирал Мишель Хофман.
  • США подготовили несколько сценариев военного присутствия на восточном фланге. По данным The New York Times, Пентагон предлагает администрации Джо Байдена отправить дополнительный контингент войск в Восточную Европу – до 5 тыс. с возможностью увеличить их число до 50 тыс. человек. Решение Байден должен принять на этой неделе. «Мы разрабатываем планы и консультируемся с союзниками, чтобы определить возможные варианты действий», – сказал источник Reuters в Белом доме.

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  • В Москве на сообщения о переброске войск в Восточную Европу заявили, что у этого будут последствия. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», – сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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К
19:36, 24.01 4 1
куканбек:

получите вы ****юлей хороших!!и побежите до вашингтона в плавь))))

С
19:26, 24.01 4 1
Сергей:

Бендеровские убийцы обязательно ответят за кровь Донбасса и за Одессу и за все преступления совершённые против людей, а Украина будет свободной, нейтральной и независимой страной.

С
18:28, 24.01 6 2
Сергей:

Идти вперёд и до конца, если дойдём до точки, тогда в первую очередь сделать пеплом США и Англию!

В
18:02, 24.01 2 21
Виктор:

Аннексия Крыма не должна повториться с Донбассом.

М
18:02, 24.01 4 2
Михаил:

Сказав А, надо говорить Б. Наверное наши думали, когда создавали напряженность. Есть что то за пазухой.

Н
17:36, 24.01 2 21
Новорос:

Кремль получает то, что хотел! Вокруг РФ одни гнойники созданные захватнической политикой русского мира. Зачем же удивляться?

Х
16:11, 24.01 4 8
Хуранов Хаутибек:

Действиями войск НАТО должен руководить Израиль, он воюет лучше Аиерики.

А
15:45, 24.01 3 14
Алга:

А какой будет ответ? Снимут очередной мультфильм, как мирные российские ракеты доблестно уничтожают полмира? Или попросят дагестанцев, чеченцев, бурят не сильно гнобить своих сослуживцев -русских, чтобы у тех руки не трусились?

T
15:32, 24.01 25 5
tot:

НАТО нужно помнить, что при нападении ответ будет не на территорию Украины, а в штаб квартиры НАТО.

Х
14:51, 24.01 6 29
Хулио:

Ну вот: как наши сказали, что имеют полное право делать на своей территории что угодно. В ответ теперь и соседи будут делать на своей территории что угодно. Зачем было провоцировать?!

И
14:13, 24.01 0 4
И.И..:

РФ пригласит к себе для ответных действий и учений силовиков из ОДКБ? адекватные действия давно закончились, остаются неадекватные.всю автотехнику уже свезли со всей страны в два места. что дальше?

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