«Россия не оставит без ответа»: НАТО привело войска в боеготовность в Восточной Европе
24 Января 2022 5735 11 Политика
НАТО решило привести войска в Восточной Европе в состояние боеготовности из-за возможного вторжения России на Украину. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
НАТО готовится воевать
- В связи с тем, что Россия «продолжает наращивание сил в Украине и близ нее», НАТО усиливает «средства сдерживания и обороны» и объявляет полную боеготовность для истребителей, военных кораблей и солдат. Об этом говорится в официальном сообщении военного блока.
- Для «поддержки долгосрочной миссии НАТО» Дания отправила в Балтийское море фрегат ВМФ и пообещала разместить четыре истребителя F-16 в Литве. Испания отправит корабли для усиления военно-миорских сил НАТО, а также собирается направить истребители в Болгарию. Франция готовит отправку войск в Румынию. Нидерланды высылают два истребителя F-35 и приводят к боеготовности корабли и сухопутные силы. Бельгия работает над «сценариями конфликта», рассказал начальник вооруженных сил страны адмирал Мишель Хофман.
- США подготовили несколько сценариев военного присутствия на восточном фланге. По данным The New York Times, Пентагон предлагает администрации Джо Байдена отправить дополнительный контингент войск в Восточную Европу – до 5 тыс. с возможностью увеличить их число до 50 тыс. человек. Решение Байден должен принять на этой неделе. «Мы разрабатываем планы и консультируемся с союзниками, чтобы определить возможные варианты действий», – сказал источник Reuters в Белом доме.
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- В Москве на сообщения о переброске войск в Восточную Европу заявили, что у этого будут последствия. «Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз», – сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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получите вы ****юлей хороших!!и побежите до вашингтона в плавь))))
Бендеровские убийцы обязательно ответят за кровь Донбасса и за Одессу и за все преступления совершённые против людей, а Украина будет свободной, нейтральной и независимой страной.
Идти вперёд и до конца, если дойдём до точки, тогда в первую очередь сделать пеплом США и Англию!
Аннексия Крыма не должна повториться с Донбассом.
Сказав А, надо говорить Б. Наверное наши думали, когда создавали напряженность. Есть что то за пазухой.
Кремль получает то, что хотел! Вокруг РФ одни гнойники созданные захватнической политикой русского мира. Зачем же удивляться?
Действиями войск НАТО должен руководить Израиль, он воюет лучше Аиерики.
А какой будет ответ? Снимут очередной мультфильм, как мирные российские ракеты доблестно уничтожают полмира? Или попросят дагестанцев, чеченцев, бурят не сильно гнобить своих сослуживцев -русских, чтобы у тех руки не трусились?
НАТО нужно помнить, что при нападении ответ будет не на территорию Украины, а в штаб квартиры НАТО.
Ну вот: как наши сказали, что имеют полное право делать на своей территории что угодно. В ответ теперь и соседи будут делать на своей территории что угодно. Зачем было провоцировать?!
РФ пригласит к себе для ответных действий и учений силовиков из ОДКБ? адекватные действия давно закончились, остаются неадекватные.всю автотехнику уже свезли со всей страны в два места. что дальше?