"Жертвы инфоцыганства". В Госдуме нашли способ бороться с недобросовестными коучами

В Госдуме предложили официально ввести в России новую профессию - бизнес-тренер.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что в России необходимо ввести новую профессию - бизнес-тренер. Это поможет справиться с большим количеством мошенников, появившихся на просторах интернета. Речь идет о недобросовестных тренерах, предлагающих услуги гражданам по личностному росту.

По словам Лантратовой, она уже получила несколько обращений с жалобами от россиян на действия подобных "инфоцыган". Поэтому, для того, чтобы помочь людям отличить настоящих профессионалов от мошенников, необходимо ввести в России профессию бизнес-тренер, закрепив ее на официальном уровне. Это позволить гражданам требовать с коучей документы, подтверждающие их профессионализм, передают РИА Новости.

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