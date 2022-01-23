"Колется, но продолжает есть". Гаврилов прокомментировал угрозы отключить Россию от SWIFT

Угрозы отключить Россию от SWIFT являются несерьезными.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал возможность отключения России от системы международных межбанковских расчетов SWIFT. По его словам, это совершенно невозможно. Гаврилов отметил, что Запад пытается напугать Россию, но если подобные попытки не удадутся, то просто откажутся от своих планов. Политик рассказал, что напоминает ему подобная ситуация:

"Это напоминает мне животное, которое ест кактус - колется, но все равно продолжает есть", - цитируют Гаврилова РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал "Изолента live".

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Напомним, что в настоящее время в Вене проходят консультационные встречи по вопросам безопасности.