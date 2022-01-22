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«Перекусить до 500 рублей доходит»: Депутаты пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы

22.01.2022 10:08
Комментарии: 9
«Перекусить до 500 рублей доходит»: Депутаты пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Николай Коломейцев пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы. Так они прокомментировали фотографию меню, в котором самое дешевое блюдо стоит 12 руб., а самое дорогое – 190 руб.

Депутаты прокомментировали фотографию меню столовой в Госдуме, которая была опубликована накануне в соцсетях. «Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», – сказал Обухов изданию «Секрет фирмы». По его словам, в столовой есть микроволновки, чтобы депутаты могли разогреть себе еду из дома.

«Я сегодня пообедал на 800 руб.», – заявил депутат Коломейцев, назвав цены в столовой «неоправданно высокими».

При всем желании на 800 руб. пообедать в столовой Госдумы одному депутату невозможно. Морковный салат в ней обойдется 12 руб., а из квашеной капусты – в 55 руб. Салат оливье с курицей стоит 90 руб. Первые блюда – от 75 (суп-пюре) до 110 руб. (похлебка старомосковская). Вторые – от 110 (омлет) до 190 руб. (пельмени в горшочке). Гарниры – от 45 (рис) до 95 руб. (капуста брокколи). Сладкие блюда и напитки – от 25 (компот) до 95 руб. (ананас).

Если взять самые дорогие блюда, выйдет 580 руб. за обед.

При этом зарплата депутата составляет 500 тыс. руб., а средняя зарплата россиян –54 тыс. руб. Однако, по данным Росстата, почти половина граждан живет менее чем на 27 тыс. руб. в месяц.

Депутаты регулярно прибедняются и жалуются на плохое питание.

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08:01, 24.01 1 0
Андрей Погорелко!:

Да, они вообще - охренели!

16:20, 23.01 0 0
Александр Харченко:

у меня зарплато 30 000 и обед 250 руб.это дороже .А если их зарплату сравнить?

14:33, 23.01 0 0
Роман:

В город пойти и бизнес ланч взять, за 300-350₽? Совсем офигели. 500000₽ в месяц это даже если на 30 дней поделить по 16000₽ в день получается. В регионах люди 16000₽ за месяц получают. Чем же по мнению депутатов они должны питаться? Всех депутатов пора на минималку переводить, которую кстати они и принимают.

18:21, 22.01 3 0
Алексей:

что-то 27 тыс руб в месяц-это вы круто взяли...у меня мать на 12 тыс в месяц живет, на заработанную великую пенсию....откуда такие числа вы берете?

17:04, 22.01 3 0
Валерий:

Они вообще охренели,или на себя внимание хотят обратить,идите пока ноги не сотрёте)))))

13:39, 22.01 5 0
Руслан Михайлович:

Чего они несут? Живу в Череповце. Цены в нормальном! кафе- такие же, а по некоторым позициям и повыше будут. А человеческие городские столовые теперь отсутствуют как класс. Чего тут посоветовать 'бедолагам'? Ну пусть 'питаются макарошками, они не дорожают'©. )) Хотя и это враньё. Стыдно за коммунистов. Хотя какие это нафиг коммунисты?

13:16, 22.01 5 0
Олег Иванович:

и коммунисты туда же.... вечно голодные и недовольные нытики ну и кто из простых граждан станет за эту партию голосовать

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