«Перекусить до 500 рублей доходит»: Депутаты пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Николай Коломейцев пожаловались на высокие цены в столовой Госдумы. Так они прокомментировали фотографию меню, в котором самое дешевое блюдо стоит 12 руб., а самое дорогое – 190 руб.

Депутаты прокомментировали фотографию меню столовой в Госдуме, которая была опубликована накануне в соцсетях. «Перекусить до 500 рублей доходит. Выгоднее в город выйти, бизнес-ланч за 300-350 рублей взять», – сказал Обухов изданию «Секрет фирмы». По его словам, в столовой есть микроволновки, чтобы депутаты могли разогреть себе еду из дома.

«Я сегодня пообедал на 800 руб.», – заявил депутат Коломейцев, назвав цены в столовой «неоправданно высокими».

При всем желании на 800 руб. пообедать в столовой Госдумы одному депутату невозможно. Морковный салат в ней обойдется 12 руб., а из квашеной капусты – в 55 руб. Салат оливье с курицей стоит 90 руб. Первые блюда – от 75 (суп-пюре) до 110 руб. (похлебка старомосковская). Вторые – от 110 (омлет) до 190 руб. (пельмени в горшочке). Гарниры – от 45 (рис) до 95 руб. (капуста брокколи). Сладкие блюда и напитки – от 25 (компот) до 95 руб. (ананас).

Если взять самые дорогие блюда, выйдет 580 руб. за обед.

При этом зарплата депутата составляет 500 тыс. руб., а средняя зарплата россиян –54 тыс. руб. Однако, по данным Росстата, почти половина граждан живет менее чем на 27 тыс. руб. в месяц.

Депутаты регулярно прибедняются и жалуются на плохое питание.