Швейцария готова принять новый саммит Россия - США

Президент Швайцарии готов предоставить России и США площадку для продолжения переговорного процесса.

Президент Швейцарии и одновременно глава МИД страны Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария готова стать площадкой для продолжения переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США. Такое заявление прозвучало после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, где проходила встреча российского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передают РИА Новости.

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Напомним, что в Женеве прошла встреча по гарантиям безопасности главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая завершилась раньше запланированного времени.