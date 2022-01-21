Здание Центробанка «заминировали» после заявления о запрете криптовалюты

В ЦБ поступило сообщение о «минировании» здания после новости о том, что регулятор предлагает запретить в России криптовалюту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе ЦБ заявили, что пришлось эвакуировать персонал из здания на Неглинной улице в Москве и ждать специалистов-взрывотехников и кинологов с собаками.

«Злоумышленник звонил из-за биткоинов», – рассказал источник РИА Новости. Проверка установила, что информация о минировании оказалась ложной.

ЦБ предложил ввести полный запрет на операции с криптовалютой и ее майнинг в России. Банки и платежные системы должны блокировать переводы криптовалют на криптобиржи и в криптообменники с банковских карт. По данным Bloomberg, россияне держат 7 трлн руб. в криптовалюте на 17 млн криптовалютных кошельков.