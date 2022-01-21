Трамп: у нас не было проблем с Украиной из-за хороших отношений с Путиным

По мнению Трампа, проблем с Украиной удалось бы избежать, если бы он был главой США.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, почему при его президентстве не было проблем с Украиной. По его словам, таких проблем, которые существуют в регионе в настоящее время, при нем никогда не было и быть не могло. Так как у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп выразил уверенность, что напряженности в украинском вопросе удолось бы избежать, если бы президентом США был он, пишут РИА Новости.

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Ранее стало известно, что переговоры по гарантиям безопасности главы МИД России Сергея Лаврова и госсекреторя США Энтони Блинкена завершились досрочно.